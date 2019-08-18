1.5 مليون مستفيد من التوعية الرقمية

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحجاج بيت الله الحرام 1.519.427 حاجا بـ15 لغة مختلفة من خلال الوسائل التوعوية الرقمية التي وفرتها الرئاسة العامة في الفترة الأولى لموسم الحج الفعلي لهذا العام، حيث وجه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، باستثمار التوعية الرقمية الحديثة وتفعيلها لخدمة ضيوف الرحمن بيسر وسهولة.

أجهزة تفاعلية

طورت الرئاسة العامة أعمالها في حج هذا العام ممثلة في لجنة التوعية والتوجيه والمطبوعات، وقدمت العديد من البرامج والمبادرات الرقمية التي تسهل لضيوف الرحمن حجهم على أكمل وجه، بإذن الله، وكان من أبرز الخدمات الرقمية: وضع شاشات وأجهزة تفاعلية حديثة تعمل على مدار الساعة يمكن للمستفيد من خلالها تصفح المواد التوعوية الصوتية والمرئية والمقروءة بـ15 لغة، وبلغ عدد المستفيدين 113.625 حاجا خلال الفترة، حيث تقدم الشاشة عرضا مستمرا لمنتجات الرئاسة العامة الإلكترونية لمعرفة كيفية الاستفادة منها مع روابط التحميل.

شاشة توعية

يتم البث من خلال تقنية (WiFi) للوصول لكافة محتوى الشاشة لأعداد كبيرة من المستفيدين في آن واحد، وبمساحة انتشار تزيد على 100 متر مكعب في الأماكن الداخلية، كما تصل لأكثر من 360م في الأماكن المفتوحة، وتقدم الشاشة التوعية الواحدة عبر الخدمة اللاسلكية بما يتسع لـ6000 مستفيد في الساعة، ويستطيع المستفيد تصفح المحتوى وتحميله في هاتفه بشكل سريع دون الحاجة إلى دخول الإنترنت، حيث تحتوي الشاشات التوعوية على 210 مواد مرئية، و1207 مواد صوتية، و32 كتابا، وشاشات عرض تعرض 5760 شريحة توعوية على مدار الساعة.