حفل ترفيهي لنزلاء تأهيل الدرعية

أقام مركز التأهيل الشامل للذكور والإناث بالدرعية التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع فريق جسر التطوعي، برنامجا ترفيهيا للمقيمين، وذلك في القاعة الرئيسية بمجمع الوزارة بالدرعية، بحضور مدير عام الفرع الدكتور يوسف بن مسفر السيالي. ويهدف البرنامج إلى الترفيه عن الأبناء المقيمين لبث روح البهجة والسرور في نفوسهم، حيث تضمن عروضا ترفيهية أقيمت على المسرح منها: أناشيد وألعاب خفة ومسابقات تخللها توزيع الهدايا، كما تضمن البرنامج ركن استشارات طبية للآباء والأمهات عن مشاكل الأسنان، إضافة إلى تقديم كورس رياضي مع دراجي رياض باي كرز بالحديقة الخارجية.

وفي الختام، قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بجولةٍ على الأركان المقامة في القاعة وتكريم الأعضاء المشاركين في هذه الفعالية، مشيراً إلى أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يضع مراكز التأهيل الشامل ضمن أبرز أولوياته لما للمقيمين فيها من أهمية كبرى، مؤكداً حرص الوزارة على تأهيلهم نفسياً واجتماعياً ودمجهم في المجتمع كونهم جزء لا يتجزأ منه.