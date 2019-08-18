وفي الختام، قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بجولةٍ على الأركان المقامة في القاعة وتكريم الأعضاء المشاركين في هذه الفعالية، مشيراً إلى أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يضع مراكز التأهيل الشامل ضمن أبرز أولوياته لما للمقيمين فيها من أهمية كبرى، مؤكداً حرص الوزارة على تأهيلهم نفسياً واجتماعياً ودمجهم في المجتمع كونهم جزء لا يتجزأ منه.
كانت هذه تفاصيل خبر حفل ترفيهي لنزلاء تأهيل الدرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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