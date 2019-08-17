شكرا لقرائتكم الأردن عن الهجوم على حقل الشيبة : يستهدف زعزعة أمن المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-18 الأردن عن الهجوم على حقل الشيبة : يستهدف زعزعة أمن المنطقة متابعات الخليج 365 - واس أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الآثم الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي في المملكة، باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.

وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، هذا العمل الإرهابي المدان ، تصعيدًا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة.

وأكد في بيان صحفي تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.









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