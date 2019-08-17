العجوة تتصدر المبيعات في مهرجان المدينة للتمور

2019-08-17

متابعات الخليج 365 - واس

حقق مهرجان المدينة المنورة للتمور “تمورنا بركة” في دورته الثانية الذي تنظمه أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة مبيعات تقدر بـ617,305 كيلو في الأربع أيام الأولى من انطلاقته, فيما تربعت العجوة في الصدارة مسجلة أكبر كمية من المبيعات والتي تقدر بـ 228,873 كيلو من بين نحو 23 نوع تشتهر منطقة المدينة المنورة بزراعتها فيما تجاوزت القيمة السوقية للمبيعات حاجز الـ 15 مليون ريال.

وتواصل أمانة منطقة المدينة المنورة والجهات المشاركة أعمالها في المهرجان الذي استأنف العمل اليوم بعد توقفه لإجازة عيد الأضحى المبارك حيث تضاعفت اليوم كميات التمور التي تم استقبالها من مزارع المدينة المنورة .

وأكدت جميع النتائج التي قامت إدارة المختبرات بأمانة منطقة المدينة المنورة بفحصها ضمن عينات عشوائية من التمور المعروضة في المهرجان سلامتها من المبيدات الضارة بعد خضوع أكثر من ٩٠ عينة من التمور للاختبار حيث تخضع العينات المختبرية المسحوبة من المهرجان لأجراء الكشف المتقدم الذي يمر بعدة مراحل بدءا من الفرز وتحديد مصدر التمور حتى مرحلة تنقية العينة وفحصها وظهور نتائجها.

الجدير بالذكر أن المهرجان يقام في الموقع الجديد الذي هيئته أمانة منطقة المدينة المنورة على مساحة تصل إلى 150 ألف م2 ويضم مناطق الحراج ومنطقة للخدمات الرئيسية ومكاتب للمحرجين ومسجد وأكثر من 500 موقف للسيارات.