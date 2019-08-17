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آلية احتساب إجازة المولود بالنسبة للموظف
متابعات الخليج 365 - الرياض
تساءل مواطن يعمل موظفًا مدنيًّا ورزقه الله بمولود، عن طريقة احتساب إجازة المولود، وهل تحتسب أيام عطلة عيد الأضحى ويومي الجمعة والسبت ضمن هذه الأيام من تاريخ الولادة؟
وردت وزارة الخدمة المدنية على الاستفسار بالقول: إن الأب الموظف يستحق إجازة 3 أيام خلال أسبوع من تاريخ ولادة مولود له.
ويعود الموظفون في المملكة إلى مكاتبهم وأعمالهم الحكومية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، التي بدأت من نهاية دوام يوم 4 ذي الحجة، ليعودون إلى مهامهم في خدمة المواطنين والمقيمين يوم غد الأحد، مستأنفين مسيرة التنمية.
وقالت الخدمة المدنية في وقت سابق: إنه يجوز تعويض من يُكلف بالعمل خلال أيام العطلات الرسمية بإجازة بدلًا من مكافأة العمل الإضافي، وذلك وفق الضوابط الآتية: أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين.
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