آلية احتساب إجازة المولود بالنسبة للموظف

2019-08-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطن يعمل موظفًا مدنيًّا ورزقه الله بمولود، عن طريقة احتساب إجازة المولود، وهل تحتسب أيام عطلة عيد الأضحى ويومي الجمعة والسبت ضمن هذه الأيام من تاريخ الولادة؟

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وردت وزارة الخدمة المدنية على الاستفسار بالقول: إن الأب الموظف يستحق إجازة 3 أيام خلال أسبوع من تاريخ ولادة مولود له.

ويعود الموظفون في المملكة إلى مكاتبهم وأعمالهم الحكومية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، التي بدأت من نهاية دوام يوم 4 ذي الحجة، ليعودون إلى مهامهم في خدمة المواطنين والمقيمين يوم غد الأحد، مستأنفين مسيرة التنمية.

وقالت الخدمة المدنية في وقت سابق: إنه يجوز تعويض من يُكلف بالعمل خلال أيام العطلات الرسمية بإجازة بدلًا من مكافأة العمل الإضافي، وذلك وفق الضوابط الآتية: أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين.