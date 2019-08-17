- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. إسراء ذات الوشاح الأبيض تقدم فرح السودان الأكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. إسراء ذات الوشاح الأبيض تقدم فرح السودان الأكبر
متابعات الخليج 365 - متابعة
لفتت المذيعة السودانية إسراء عادل الأنظار خلال تقديمها، اليوم، البرنامج الاحتفالي لتوقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة في السودان.
وارتدت المذيعة السودانية إسراء عادل وشاحًا أبيض زاد إطلالتها تألقًا ليصفها البعض بأنها “رمزًا لعروس في فرح السودان الأكبر”، الذي وضع اليوم قدمه على طريق يأمل السودانيون بأن يقودهم إلى مستقبل ناصع.
وأكدت المذيعة إسراء عادل خلال تقديمها الحفل أن: فرحًا اكتملت مراسمه بمن نحب من الأشقاء والأصدقاء، إنها لحظات تخط حروفها صفحات الغد الزاهر، والمستقبل الأخضر، قمحًا ووعدًا وتمنيات”.
من هي إسراء عادل؟
إسراء عادل تعمل بقناة الشروق الفضائية وإذاعة جامعة السودان العالمية وسابقًا في قناة النيل الأزرق، كما عملت في العديد من الإذاعات ما بين الرياضية والمسائية.
وقدمت إسراء عادل حفل ختام ملتقى الشباب العربي الإفريقي، الذي استضافته جمهورية مصر العربية بمدينة أسوان في وقت سابق، وقالت: إنه يمثل لها محطة مهمة في مسيرتها الإعلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إسراء ذات الوشاح الأبيض تقدم فرح السودان الأكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.