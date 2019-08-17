سماء غائمة على مكة المكرمة وجازان غدًا

2019-08-17

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

كشف خبير الطقس حسن كراني، توقعاته للأحوال الجوية يوم غد الأحد.

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وتوقع كراني نشاطًا للرياح السطحية على شمال المملكة والوسط، والشرق، والجنوب، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى 2- 4 كم خاصة فترة الظهيرة.

كما توقع سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على جازان وسواحلها وشرق المرتفعات وشمالًا حتى منطقة مكة المكرمة، خاصة جنوبها مع فرصة لهطول أمطار رعدية خاصة على منطقة جازان.