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وفيات وإصابات في حادثين منفصلين ببيش جازان

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2019-08-17

وفيات وإصابات في حادثين منفصلين ببيش جازان

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بجازان، مساء اليوم السبت، حادثين نتج عنهما وفيات وإصابات في محافظة بيش.

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وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بجازان، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت مساء اليوم السبت بلاغين عن حادثي تصادم على طريق بيش- صبيا، الأول عند الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة ونتج عن الحادثين إصابتان، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لهما عن طريق الفرقة الإسعافية التي باشرت الحادث ونقلهما إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج.

أما الحادث الثاني فكان قرب قرية أبو القعايد، ونتج عن الحادث حالتا وفاة تم الكشف عليها من قبل الفرقة الإسعافية، وتبين وفاتهما قبل وصول الفرقة الإسعافية.





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