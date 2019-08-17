شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال «مُسن الـ50 حجة» لـ«الخليج 365» بشأن التصريح الأمني؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

بعد مرور عام على موضوع «ذكريات 50 حجة لمُسن سعودي» الذي تم نشره على "الخليج 365" في مثل هذا الشهر من العام الماضي بتاريخ 4 / 8 / 2018م, والذي جرى تداوله بشكل مُوسّع عبر المواقع والمنتديات والصحف السعودية والعربية, ووصل إلى «الترند» لفترة طويلة, التقت "الخليج 365" صاحب الـ50 حجة العم غريب بن محمد غنيم الحربي، لتسأله عن رأيه في نقد البعض له على الخمسين حجة، وهل فيها من تضييق على الآخرين، وكيف كان تكرار الحج مع وجوب الحصول على التصريح بعد مضي خمسة أعوام على الحجة السابقة؟

ويقول العم غريب: «الحجج التي قُمت بها كانت جميعها قبل وجوب التصريح, ولم تكن سوى واحدة منها عن نفسي والباقيات عن آخرين لم يستطيعوا الحج إما لموت أو ضعف، وأولها كانت عن الوالد ثم الوالدة يرحمهما الله».

وأضاف: «أسأل الله عز وجل أن يَمُن على الجميع بالهداية والصلاح، كما أسأله أن يُتم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، على تلك الجهود العظيمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام».