شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية تدين بشدة الاعتداء على «حقل شيبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت) أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكوت الشديدين للاعتداء الذي تعرض له حقل الشیبة البترولي في المملكة العربية . أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكوت الشديدين للاعتداء الذي تعرض له حقل الشیبة البترولي في المملكة العربية السعودية وأوضح المصدر أن العمل الذي یستھدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وإمدادات الطاقة العالمية یتطلب جهدا عالميا لوقفه بما یجنب المنطقة أزمات وصراعات ومزیدا من التوتر. وأكد المصدر وقوف دولة الكوت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأییدھا في كل ما تتخذه من اجراءات لصيانة أمنھا واستقرارها.



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