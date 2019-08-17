محمد بن مسعود - الدمام - "آل لبدة" تحتفل بزواج "ناصر" في الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-17 احتفلت أسرة آل لبدة بمنزل المستشار الفريق فيصل بن لبدة بزواج ابنهم المهندس ناصر بن محمد بن ناصر لبدة بمدينة الرياض بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء. 17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 10:53 PM Advertisements احتفلت أسرة آل لبدة بمنزل المستشار الفريق فيصل بن لبدة بزواج ابنهم المهندس ناصر بن محمد بن ناصر لبدة بمدينة الرياض بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء. ، "آل لبدة" تحتفل بزواج "ناصر" في الرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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