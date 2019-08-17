، أمانة العاصمة المقدسة: بلاغ ووعيد عقب نقل لحوم الأضاحي في سيارة دواجن بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تداوُل فيديو عن عمالة تقوم بتنزيل ذبائح من داخل السيارة

توعدت أمانة العاصمة المقدسة عبر "تويتر" بإحالة بلاغ مواطن ضد إحدى السيارات المخصصة للدواجن؛ تقوم بنقل لحوم الأضاحي إلى المطاعم، إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

جاء ذلك في رد على بلاغ مواطن، قال فيه: "بلاغ ضد سيارات خاصة بالدواجن؛ تقوم بنقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة للمطاعم والمطابخ بمكة المكرمة".

وردَّت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بقولها: "‏‎‎‎‎‎شكرًا لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام شكواك، وجارٍ إحالة الطلب للجهة المختصة لاتخاذ اللازم. ونسعد بخدمتكم في كل وقت".

وكان قد تم تداول مقطع فيديو، يظهر فيه عمالة تقوم بتنزيل عدد من الذبائح من داخل سيارة مخصصة للدواجن بجوار أحد المطاعم الشهيرة بمكة؛ وهو ما دعا الأمانة للتفاعل مع البلاغ حيال تلك السيارة التي استُخدمت لنقل وتهريب الذبائح دون معرفة ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه.