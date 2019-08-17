، أمانة العاصمة المقدسة: بلاغ ووعيد عقب نقل لحوم الأضاحي في سيارة دواجن بمكة ،

- 1/2
- 2/2
توعدت أمانة العاصمة المقدسة عبر "تويتر" بإحالة بلاغ مواطن ضد إحدى السيارات المخصصة للدواجن؛ تقوم بنقل لحوم الأضاحي إلى المطاعم، إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.
جاء ذلك في رد على بلاغ مواطن، قال فيه: "بلاغ ضد سيارات خاصة بالدواجن؛ تقوم بنقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة للمطاعم والمطابخ بمكة المكرمة".
وردَّت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بقولها: "شكرًا لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام شكواك، وجارٍ إحالة الطلب للجهة المختصة لاتخاذ اللازم. ونسعد بخدمتكم في كل وقت".
وكان قد تم تداول مقطع فيديو، يظهر فيه عمالة تقوم بتنزيل عدد من الذبائح من داخل سيارة مخصصة للدواجن بجوار أحد المطاعم الشهيرة بمكة؛ وهو ما دعا الأمانة للتفاعل مع البلاغ حيال تلك السيارة التي استُخدمت لنقل وتهريب الذبائح دون معرفة ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه.
أمانة العاصمة المقدسة: بلاغ ووعيد عقب نقل لحوم الأضاحي في سيارة دواجن بمكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-08-17
توعدت أمانة العاصمة المقدسة عبر "تويتر" بإحالة بلاغ مواطن ضد إحدى السيارات المخصصة للدواجن؛ تقوم بنقل لحوم الأضاحي إلى المطاعم، إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.
جاء ذلك في رد على بلاغ مواطن، قال فيه: "بلاغ ضد سيارات خاصة بالدواجن؛ تقوم بنقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة للمطاعم والمطابخ بمكة المكرمة".
وردَّت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بقولها: "شكرًا لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام شكواك، وجارٍ إحالة الطلب للجهة المختصة لاتخاذ اللازم. ونسعد بخدمتكم في كل وقت".
وكان قد تم تداول مقطع فيديو، يظهر فيه عمالة تقوم بتنزيل عدد من الذبائح من داخل سيارة مخصصة للدواجن بجوار أحد المطاعم الشهيرة بمكة؛ وهو ما دعا الأمانة للتفاعل مع البلاغ حيال تلك السيارة التي استُخدمت لنقل وتهريب الذبائح دون معرفة ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه.
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
10:16 PM
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
12:02 AM
بعد تداوُل فيديو عن عمالة تقوم بتنزيل ذبائح من داخل السيارة
توعدت أمانة العاصمة المقدسة عبر "تويتر" بإحالة بلاغ مواطن ضد إحدى السيارات المخصصة للدواجن؛ تقوم بنقل لحوم الأضاحي إلى المطاعم، إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.
جاء ذلك في رد على بلاغ مواطن، قال فيه: "بلاغ ضد سيارات خاصة بالدواجن؛ تقوم بنقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة للمطاعم والمطابخ بمكة المكرمة".
وردَّت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بقولها: "شكرًا لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام شكواك، وجارٍ إحالة الطلب للجهة المختصة لاتخاذ اللازم. ونسعد بخدمتكم في كل وقت".
وكان قد تم تداول مقطع فيديو، يظهر فيه عمالة تقوم بتنزيل عدد من الذبائح من داخل سيارة مخصصة للدواجن بجوار أحد المطاعم الشهيرة بمكة؛ وهو ما دعا الأمانة للتفاعل مع البلاغ حيال تلك السيارة التي استُخدمت لنقل وتهريب الذبائح دون معرفة ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه.
، أمانة العاصمة المقدسة: بلاغ ووعيد عقب نقل لحوم الأضاحي في سيارة دواجن بمكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة العاصمة المقدسة: بلاغ ووعيد عقب نقل لحوم الأضاحي في سيارة دواجن بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.