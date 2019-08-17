، "تعليم الليث" يطلق برنامجًا لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد ،

محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ غدًا لمختلف التخصصات العلمية والتربوية

تطلق إدارة التعليم بمحافظة الليث صباح غدٍ الأحد، برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد للعمل في حقل التدريس، والذين صدر قرار تعيينهم للتدريس في إدارة التعليم بمحافظة الليث للعام الدراسي ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ، والبالغ عددهم ٧٣ معلمًا ومعلمة، بمختلف التخصصات العلمية والتربوية، خلال المدة من ١٧/ ١٢ إلى ٢١/ ١٢/ ١٤٤٠هـ.

ورحب مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بدوره بالمعلمين والمعلمات الجدد والمعينين، مؤكدًا مكانة المعلم ودوره الكبير في بناء الوطن ورعاية الأجيال وإعداد المواطن الصالح، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية في الميدان التعليمي بكل تفانٍ وعطاء وإخلاص، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والقائمين على التعليم.

وأوضح "الحازمي" أن البرنامج يهدف إلى بناء منظومة مهنية متكاملة لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد للعمل التربوي والتعليمي في الميدان، وبناء الاتجاهات الإيجابية وتنمية الولاء نحو مهنة التعليم، وإكساب المعلم المهارات التربوية، والتعريف ببيئة التعليم وأنظمته المختلفة، ومد المعلمين والمعلمات بالخبرات والمعارف والمعلومات اللازمة، وضمان مستوى معين من الأداء المهني المطلوب داخل القاعات الدراسية.

من جانب آخر، يتضمن البرنامج عدة محاور أبرزها لقاء مفتوح مع مدير التعليم، وحقوق وواجبات المعلم، وأخلاقيات مهنة التدريس، وفرص التطوير المهني والوظيفي، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع، ونماذج ملهمة من الميدان، واستعراض لتقويم المعلم الجديد خلال عام التجربة، إضافة إلى برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أيام على الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد.

ويتخلل البرنامج الكثير من المحاضرات واللقاءات والدورات التدريبية وورش العمل التي يقدمها نخبة من القيادات التربوية والتعليمية والمدربين المعتمدين في التدريب التربوي "بنين وبنات"، مدعومًا بحزمة من المواد التعليمية الإلكترونية والمواد الإثرائية.

وفي سياق متصل، أكملت الإدارات والأقسام المعنية، جميع استعداداتها اللازمة لإقامة برنامج التهيئة لاستقبال المعلمين والمعلمات الجدد، وقررت أن يكون استقبال المعلمين والمعلمات بمجمع الأنشطة الطلابية، فيما سيكون التدريب على الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد في مراكز التطوير المهني للبنين والبنات.