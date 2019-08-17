، شاهد بالفيديو.. رسالة إلى سارق بتبوك هل تكون سببًا في هدايته؟ ،

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بعث مواطن، يعمل في مجال الطبخ منذ 33 عامًا، برسالة وُصفت بالمؤثرة، وذلك عبر فيديو قصير، لسارق تمكَّن من سرقة 15 أسطوانة من مطعمه بعد أن كسر القفل المخصص لها أثناء إجازته خارج المنطقة.
وحظي الفيديو الذي أعلن فيه "صاحب المطعم" مسامحة السارق الذي رصدته كاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم، ودعا له بالهداية، بإشادات واسعة، وتداول كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود القصة -وفقًا لما ذكرها الشيف أبو صالح لـ"الخليج 365"- إلى أنه مساء يوم عرفة أغلق المطعم، وغادر للرياض لقضاء إجازة لـثلاثة أيام، وعند عودته فوجئ بأن 15 أسطوانة سُرقت من محله باستثناء أسطوانة واحدة، تركها السارق. مبينًا أن ردة فعله جاءت عفوية وطبيعية.
وقال الشيف في الفيديو: "أسال الله العظيم أن يهديه، ويسامحه، ويستر عليه في الدنيا والآخرة. وأسال الله تعالى أن يفتح عليه أبواب الرزق من حيث لا يحتسب، ويجعله آخر مال حرام يأكله، ويهديه، ويسامحه. اللهم إني أشهدك وأشهد خلقك أني سامحته".
وعلق عدد كبير من متابعي الفيديو متأملين أن تصيب دعوة صاحب المطعم، وأن تكون سببًا في هداية السارق، وأن يكون عضوًا صالحًا في مجتمعه.
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 11:17 PM
مالك المطعم سامحه ودعا له بالهداية وأن يستره الله في الدنيا والآخرة
بعث مواطن، يعمل في مجال الطبخ منذ 33 عامًا، برسالة وُصفت بالمؤثرة، وذلك عبر فيديو قصير، لسارق تمكَّن من سرقة 15 أسطوانة من مطعمه بعد أن كسر القفل المخصص لها أثناء إجازته خارج المنطقة.
وحظي الفيديو الذي أعلن فيه "صاحب المطعم" مسامحة السارق الذي رصدته كاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم، ودعا له بالهداية، بإشادات واسعة، وتداول كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود القصة -وفقًا لما ذكرها الشيف أبو صالح لـ"الخليج 365"- إلى أنه مساء يوم عرفة أغلق المطعم، وغادر للرياض لقضاء إجازة لـثلاثة أيام، وعند عودته فوجئ بأن 15 أسطوانة سُرقت من محله باستثناء أسطوانة واحدة، تركها السارق. مبينًا أن ردة فعله جاءت عفوية وطبيعية.
وقال الشيف في الفيديو: "أسال الله العظيم أن يهديه، ويسامحه، ويستر عليه في الدنيا والآخرة. وأسال الله تعالى أن يفتح عليه أبواب الرزق من حيث لا يحتسب، ويجعله آخر مال حرام يأكله، ويهديه، ويسامحه. اللهم إني أشهدك وأشهد خلقك أني سامحته".
وعلق عدد كبير من متابعي الفيديو متأملين أن تصيب دعوة صاحب المطعم، وأن تكون سببًا في هداية السارق، وأن يكون عضوًا صالحًا في مجتمعه.
، شاهد بالفيديو.. رسالة إلى سارق بتبوك هل تكون سببًا في هدايته؟ ،
المصدر : الخليج 365
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