محمد بن مسعود - الدمام - 17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 10:53 PM "آل لبدة" تحتفل بزواج "ناصر" في الرياض "آل لبدة" تحتفل بزواج "ناصر" في الرياض احتفلت أسرة آل لبدة بمنزل المستشار الفريق فيصل بن لبدة بزواج ابنهم المهندس ناصر بن محمد بن ناصر لبدة بمدينة الرياض بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء. الكلمات المفتاحية ، "آل لبدة" تحتفل بزواج "ناصر" في الرياض ،

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