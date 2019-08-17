شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل .. تركيا تتدخل رسميا لدعم الشرعية وتقصف معسكرات الانقلاب الموالية للإمارات .. وتسقط أول طائرة إماراتية (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال موقع Army Recognition المتخصص في الصناعات الدفاعية، إن تركيا زودت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، بمدفع ليزر متطور مكنها من إسقاط عدد من طائرات صينية بدون طيار من طراز UAV Wing Loong II المملوكة للإمارات.

وتشارك الطائرات الصينية في عمليات استطلاع وغارات على العاصمة الليبية طرابلس ومدينة مصراتة، منذ أن أطلقت قوات الانقلاب ما يسمى “الجيش الوطني الليبي” التابعة للواء المتقاعد، خليفة حفتر، والمهيمنة على شرق البلاد، يوم 4 نيسان/ أبريل الماضي، حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، التي تتمركز فيها حكومة الوفاق الوطني.

وذكر الموقع أن تركيا تواصل دعم حكومة الوفاق وتزويدها بالأسلحة الثقيلة، والأسلحة المتطورة ذات التقنية العالية لوقف زحف قوات حفتر على طرابلس.

وأضاف إن تفاصيل إسقاط الطائرات الصينية أصبحت معروفة، حيث يتم تثبيت المدفع الليزري التركي على هيكل العربات المدرعة على الطرق الوعرة.

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وأوضح أن المدفع التركي مزود بنظام توجيه الكتروني تركي تركي. ويسمح هذا النظام بفحص الهدف بدقة لإطلاق النار، وتحديد نقطة ضعف، ثم وضع علامة الليزر على هذه النقطة حتى يتم تدمير الهدف بالكامل.

وأضاف أن قوة مدفع الليرز تصل إلى 50 كيلوواط، ويعد حتى الآن أقوى مدفع ليزري في مركبة القتال البرية التركية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد في تصريحات له في يونيو/ حزيران أن تركيا تزوّد حكومة الوفاق بالسلاح، معتبرًا أن ذلك أمر ضروري لإعادة التوازن في الحرب ضد حفتر، الذي يحظى بدعم من مصر والإمارات.