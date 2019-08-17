اخبار السعوديه

بعد مهاجمته للتحالف.. تغريدات قديمة للمخلافي تظهر حقيقة موقفه من السعودية

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مهاجمته للتحالف.. تغريدات قديمة للمخلافي تظهر حقيقة موقفه من والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -  

 

فتحت تغريدات لعبدالملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووزير الخارجية السابق في حكومة الشرعية، تهاجم التحالف العربي باب البحث في أرشيفه حول موقفه من السعودية.

وأعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات على موقع تويتر ولقاءات صحفية قبل سنوات، كان يكيل فيها التهم والإساءة للسعودية.

لماذاتغلق السعودية سفارتها وقنصلياتهاوتعطل مصالح الناس عقاباللشعب المصري على ثورتة ام احتجاجاعلى تظاهرات استنكرت حبس مواطن مصري ذهب معتمراً

— عبدالملك المخلافي (@almekhlafi59) April 28, 2012
">

عبدالملك المخلافي@almekhlafi59

لماذاتغلق السعودية سفارتها وقنصلياتهاوتعطل مصالح الناس عقاباللشعب المصري على ثورتة ام احتجاجاعلى تظاهرات استنكرت حبس مواطن مصري ذهب معتمراً

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المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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@almekhlafi52 ما اعترض عليه هو هذه الحرب الكلاميه المستعره بين شعبين شقيقين في امر يمكن حله بما هو اهون من ذلك

— محمد العمري(ابوهشام) (@abuabdulnaser) April 28, 2012
">

محمد العمري(ابوهشام)@abuabdulnaser

 · 

@almekhlafi52 ما اعترض عليه هو هذه الحرب الكلاميه المستعره بين شعبين شقيقين في امر يمكن حله بما هو اهون من ذلك

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@abuabdulnaser على السعودية ان تدرك ان عليها ان تتغير وانه من غير المعقول ان تستمر بنفس أساليبها ولن يحتج احد نحن في عصر الشعوب

— عبدالملك المخلافي (@almekhlafi59) April 28, 2012
">

عبدالملك المخلافي@almekhlafi59

@abuabdulnaser على السعودية ان تدرك ان عليها ان تتغير وانه من غير المعقول ان تستمر بنفس أساليبها ولن يحتج احد نحن في عصر الشعوب

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المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

مشاهدة تغريدات عبدالملك المخلافي الأخرى

 

 

وعلّق الكاتب السعودي فهد ديباجي على عدد من تلك التغريدات، وكتب: ”للأسف عندما يذكر مثل هذا الكلام ممن كان جزءًا من حكومات الشرعية ومطلع على الكثير من الملفات، فاعلم أن هذه الحكومات كانت مجرد أدوات معطلة لنجاح التحالف، تعمل وفق أجنداتها وأهدافها الخاصة، وأنه مالم يتم هيكلتها وتصحيح مسارها وإبعاد المعطلين والفاسدين فيها ،سيبقى الوضع على ماهو عليه“.

للأسف عندما يذكر مثل هذا الكلام ممن كان جزء من حكومات الشرعية ومطلع على الكثير من الملفات ،فأعلم أن هذه الحكومات كانت مجرد أدوات معطلة لنجاح التحالف، تعمل وفق أجنداتها وأهدافها الخاصة ،وأنه مالم يتم هيكلتها وتصحيح مسارها وإبعاد المعطلين والفاسدين فيها ،سيبقى الوضع على ماهو عليه.

— #فهد ديباجي (@fahddeepaji1) August 16, 2019
">

#فهد ديباجي@fahddeepaji1

 · 

للأسف عندما يذكر مثل هذا الكلام ممن كان جزء من حكومات الشرعية ومطلع على الكثير من الملفات ،فأعلم أن هذه الحكومات كانت مجرد أدوات معطلة لنجاح التحالف، تعمل وفق أجنداتها وأهدافها الخاصة ،وأنه مالم يتم هيكلتها وتصحيح مسارها وإبعاد المعطلين والفاسدين فيها ،سيبقى الوضع على ماهو عليه.

نعم كلامك صحيح .. هذا هو الوجه الحقيقي للمخلافي 👇🏻https://t.co/DDIhw8kvSHhttps://t.co/yO4Q1c8blmhttps://t.co/oekFgbX7xm pic.twitter.com/sLTzIVzryn

— طراد الأسمري (@alasmari) August 16, 2019
">

طراد الأسمري@alasmari

نعم كلامك صحيح .. هذا هو الوجه الحقيقي للمخلافي Advertisements

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