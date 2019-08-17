عـــــــاجل .. "قبل قليل" مقتل الذراع الايمن ل"عبد الملك الحوثي" شاهد من يكون ؟ (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - قتل قيادي حوثي كبير بعملية وصفت بالغامضة وتأتي في إطار الصراع البيني فيما بين المليشيات الحوثية. وقال مصدر مطلع ل #الوفاق_نيوز، أن عدد من قيادات مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم خلال الايام القليلة الماضية، بينهم عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم المليشيا بعد ايام من مصرع شقيقه ابراهيم عقب خلافات بينية في صفوفها، وسط تكتم شديد من قبل المليشيا عن الإعلان عن القتلى وكيفية تمت تصفيتهم. مصادر امنية افادت ، ان خلافات شديدة نشبت بين جناح المدعو عبدالكريم الحوثي عم زعيم المليشيا الحوثية وبين جناح زعيم المليشيا، أسفرت عن قيام الأول بتصفية القيادات المقربة والموالية لزعيم المليشيا بما فيهم حتى شقيقه المدعو ابراهيم الحوثي، الذي لقي مصرعه وأعلنت المليشيا عن وفاته دون ايضاح عن كيفية مصرعه. Advertisements واوضحت المصادر عن ورود أنباء تفيد بمصرع عدد من القيادات آخرهم القيادي ابو حسين الحوثي مسؤول استخبارات المليشيا وضابط الارتباط بين المليشيا وايران وحزب الله الإرهابي. واضافت ان عدد من القيادات الاخرى الموالية لزعيم المليشيا ابرزهم القيادي يوسف المداني ما زال الغموض يكتنف مصيرها. وأشارت المصادر الى أنه لم يتبين حتى الآن من هي الجهة التي قامت بتصفية عبدالخالق الحوثي وشقيقة ابراهيم.

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