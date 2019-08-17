شاهد : مذيعة حسناء تخطف الأضواء في "فرح السودان"

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مذيعة حسناء تخطف الأضواء في "فرح السودان"

اختطفت مذيعة سودانية حسناء الأنظار خلال تقديمها اليوم البرنامج الاحتفالي لتوقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة.

واتشحت المذيعة بوشاح أبيض زاد إطلالتها تألقا، ورأى فيها البعض رمزا لعروس في "فرح السودان الأكبر" الذي وضع اليوم قدمه على طريق يأمل السودانيون بأن يقودهم إلى مستقبل ناصع.

وقالت المذيعة: "فرح اكتملت مراسمه بمن نحب من الأشقاء والأصدقاء، إنها لحظات تخط حروفها صفحات الغد الزاهر، والمستقبل الأخضر، قمحا ووعدا وتمنيات".