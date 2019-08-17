بعد انتهاء إجازاتهم السنوية.. المدارس تستقبل الإداريين والمشرفين التربويين غداً الأحد

يوافق غداً الأحد الموافق 17-12-1440هـ، عودة الإداريين والإداريات إلى المدارس وكذلك المشرفون التربويون في إدارات التعليم، بعد انتهاء إجازتهم السنوية، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

وسيعود جميع المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس يوم الأحد الموافق 24/ 12/ 1440هـ، على أن تكون عودة المعلمين والمعلمات الذين نُدبوا لسد العجز “المبادرين” في مدارسهم الأساسية أو المنقولين إليها عبر حركة النقل الداخلي، يوم الأحد 2/ 1/ 1441هـ. ومن ضمن الإداريين المداومين غداً الأحد، قادة وقائدات المدارس والوكلاء والوكيلات والمرشدون الطلابيون وأمناء مراكز التعلم، ومحاضرو ومحاضرات المختبرات ومعامل الحاسب الآلي.