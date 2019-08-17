أغلق 12 ثقباً بالأمعاء.. فريق طبي بمستشفى عفيف يُنقذ مواطناً تعرّض لإطلاق نارٍ مكثف

تمكّن فريق طبي بمستشفى عفيف العام من إنقاذ حياة مواطن يبلغ من العمر 42 عاماً، تعرّض لطلقات نارية كادت أن تُودِي بحياته، حيث أجرى له عملية جراحية عاجلة ودقيقة. وأوضح مدير العلاقات العامة بالمستشفى سلطان المغيري، أن المصاب وصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ في وقت متأخر من الليل وهو بحاله حرجة جداً نتيجة تعرضه لطلقتين ناريتين تسببّتا في حدوث نزيف حاد بمنطقة أسفل البطن.

وعلى الفور باشر الفريق الطبي الحالة بقيادة الطبيب آصف زمان استشاري الجراحة العامة وأُدخل المريض لقسم العمليات، حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء العملية – والتي استمرت 5 ساعات – بنجاح، أُوقف خلالها النزيف وأُغلق 12 ثقباً بالأمعاء الدقيقة. وأضاف المغيري أن المريض نُقل بعد العملية للعناية المركزة، ويتماثل للشفاء، وتم لاحقاً نقله إلى مستشفى متخصص بالرياض لاستكمال الخطة العلاجية، مشيداً بالفريق الطبي وتعامله مع الحالة بسرعة، لأن عامل الوقت مهم في هذه الحالات.