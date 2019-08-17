الأرصاد: هذه أعلى درجات الحرارة المسجَّلة في المملكة اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشرة بأعلى درجات الحرارة المسجَّلة في المملكة عن اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019، وذلك بحسب ما أعلنه المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وسجل مرصد ينبع أعلى درجة حرارة في المملكة، حيث سجَّل 46° درجة مئوية، فيما جاء بعده مرصد مكة المكرمة مسجِّلاً 45° درجة مئوية. فيما جاء مرصد الأحساء في المركز الثالث مسجِّلاً 44° درجة مئوية، كما سجل مرصدا وادي الدواسر والخرج 43° درجة مئوية.