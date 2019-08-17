“هيئة الترفيه” تُطلق بوابةً إلكترونيةً لتلقي طلبات الراغبين بالمشاركة في “موسم...

أطلقت الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات المشاركة من قبل الشركات والأفراد وهواة التصوير في موسم الرياض، المقام يوم 15 من أكتوبر المقبل حتى يوم 15 من ديسمبر 2019. وأوضحت الهيئة، أنه يمكن لمن يرغب في المشاركة تعبئة النماذج الموجودة في الموقع، وذلك لتقييمها من قبل لجنة مخصصة، حيث سيتم إشعار المقبولين في مدة أقصاها منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك من خلال الــرابـــط .

وفيما يستمر تقديم طلبات المشاركة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، سيتمكّن طالبو إقامة الفعاليات الترفيهية والمتطوعون والرعاة وأصحاب المطاعم والمواهب من تعبئة النموذج، فضلاً عن الراغبين باستئجار مساحات العرض “البوثات”. وشدّدت الهيئة، على أنها لن تنظر في أي طلبات للمشاركة في موسم الرياض يتم تقديمها خارج البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، مهيبةً بالجميع ضرورة تحري الدقة أثناء تعبئة النماذج، مضيفةً بأن المتقدِّم سيتلقَّى رسالة على بريده الإلكتروني تؤكّد تسجيله.