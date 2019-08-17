صور.. جمرك مطار المدينة يحبط تهريب 3 ملايين ريال إلى خارج المملكة

أحبطت جمارك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، محاولة 4 أشخاص لتهريب أكثر من 3 ملايين ريال إلى خارج المملكة. وأوضحت الجمارك أن الأشخاص المضبوطين غلفوا الأموال وحاولوا إخفاءها بين الملابس لكن تم كشفهم من قبل العاملين في المطار، مبينةً أن المضبوطين لم يثبتوا مشروعية الحصول على تلك الأموال، وهذا يُشير إلى ارتباطهم بجرائم أصلية أو جرائم غسل أموال.

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