أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن المملكة كانت وما زالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره ومساهمته الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية. وأوضح أن المملكة تدعم الجهود التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الأفريقي امتداداً لهذا النهج، وأن اتفاق السودان هو اللبنة الأولى التي سوف تسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
وأضاف أن المملكة تتطلع إلى أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية التي تستهدف استقراره. وأشار إلى أن استقرار السودان هو جزء مهم من استقرار المنطقة، ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين، مضيفاً أن صندوق التنمية السعودي مستمر في دعم السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير بعد “اتفاق السودان”: المملكة مع ما يضمن للسودان أمنه واستقراره.. ومستمرون في دعمه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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