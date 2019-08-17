بالصور.. «موسم الطائف» يهيئ الفرصة لممارسة «الهايكنج» عبر «سادة البيد»

هيأ موسم الطائف الفرصة لعشاق مغامرات «الهايكنج» أو رياضة المشي الجبلي، عبر تنظيم فعالية متكاملة تضم المشي الجبلي مع باقة متكاملة من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، تحت مسمى «سادة البيد».

وتتوافر مع هذه الفعاليات احتياطات الأمن والسلامة، والاهتمام بأدق التفاصيل لتحويل هذه المغامرة الشيقة، إلى تجربة ثرية وذكرى لا تنسى.

وينطلق المشاركون من نقطة التجمع بأحد المناطق الشهيرة وسط مدينة الطائف، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، إلى منطقة المخيم الجبلي المهيأة بكافة وسائل الأمن والسلامة، وبعد أن يتجهز المشاركون بالملابس المخصصة للمشي الجبلي والادوات، يتم تقديم كل الملاحظات والتعليمات المتعلقة بالسلامة والقواعد الصحيحة للمشي الجبلي.

وفتحت اللجنة المنظمة باب المشاركة للجميع «رجالًا وسيدات، وصغارًا وكبارًا» من عمر 16 إلى 60 عامًا، مع الالتزام بإحضار الملابس الخاصة بالهايكنج، ونوع الأحذية المناسبة، والخوذة والنظارات الشمسية، والعصا، مع حافظة للطعام وحقيبة معلقة وقنينة مياه، مع الحرص على عدم ترك أثر على الإطلاق، للمحافظة على البيئة والمناطق الطبيعية الرائعة.

Advertisements

وينقسم المشاركون لـ 3 مستويات، بين المبتدئ والمتوسط والخبير، ويرافق المجموعة عدد من المشرفين لضمان سلامة الجميع والحفاظ على التنظيم وسلاسة التجربة الشيقة.

كما يوضح المرشد السياحي كافة المعلومات الممتعة حول أنواع الصخور والاتربة والنباتات وأسماء الجبال والمعالم والممرات، ويحصل من يتمكن من إنهاء كامل المسار الذي يصل طوله إلى 4 كيلومترات؛ على شهادة معتمدة دولية، بالإضافة إلى لقب «سيد البيد».

وفي موسم الطائف، تم اختيار منطقتين لإقامة فعاليات سادة البيد، كانت المرحلة الأولى في منطقة الشفا، واستمرت من بداية شهر أغسطس، وحتى منتصف الشهر الميلادي، وتنطلق المرحلة الثانية على مرتفعات الهدا، وتنطلق يوم 18 أغسطس، وحتى نهاية الفعاليات يوم 31 أغسطس، وتتخللها جملة من الفعاليات المصاحبة، التي تنتهي قرابة الساعة الثامنة مساء.