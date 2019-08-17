في أولى منافسات الحقايق.. «مداهم» الأسرع لخط النهاية بمهرجان ولي العهد للهجن

انطلقت، صباح اليوم السبت، منافسات اليوم الثالث من مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية التي خصصت لسن الحقايق بمسافة 3كم.

وشهدت الأشواط الـ16 منافسات قوية ومثيرة امتزجت بأجواء حماسية بين الملاك والمنظمين وجمهور وعشاق ومحبي الهجن.

وسجل «مداهم» لـ جابر ربيع صالح الجابر المري أفضل توقيت 4:29:42 لهذه الأشواط الصباحية.

وفي الشوط الأول، أحرزت «بدل» لسعيد راشد صالح الجربوعي المري لقب الشوط الرئيس لسن الحقايق البكار بعدما احتلت المركز الأول بتوقيت زمني قدره 4:34:71.

فيما حقق لقب الشوط الرئيس لسن الحقايق القعدان «ولد متعب» لعلي راشد سعيد البريصي المري بعد احتلاله المركز الأول في السوط الثاني بتوقيت زمني قدرة 4:37:83 .

وجاءت في المركز الثالث (الماهرة) لعلي راشد سعيد الجربوعي المري 4:33:51

وتواصلت الأشواط حتى الشوط الأخير على النحو التالي:

الشوط 4 ..

«مداهم» لجابر ربيع صالح الجابر المري 4:29:42

الشوط 5 ..

«سلام» لصالح محمد مسفر اليامي 4:33:39

الشوط 6 ..

«قناد» لفليح سويلم محمد الضريغط العنزي 4:31:58

الشوط 7 ...

«تكريم» لعبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري 4:30:68

الشوط 8 ..

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«ارسال» لأحمد سلطان خليفة بالرشيد السويدي 4:36:93

الشوط 9 ..

«بلشة» لفيحان ظافر عبدالهادي آل رشيد 4:30:74

الشوط 10 ..

«مبلش» لربيع خميس صالح الهمامي 4:33:49

الشوط 11 ..

«جلمودة» لعبيد ذيب محمد الطوال الدوسري 4:31:83

الشوط 12 ..

«بركان» باسم علي ناصر جابر الغفراني المري 4:32:46

الشوط 13 ..

«إلتماس» لمحمد علي حمد الفهيدة المري 4:31:23

الشوط 14 ..

«عقاب» لناصر عبدالهادي صالح الجفران المري 4:31:23

الشوط15..

« الشايبة» لسالم حمد المري 4:34.55

الشوط 16..

«أدهم» لناحي مسفر العجمي 4:38.946