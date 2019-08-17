«سوق عكاظ» يعلن استقبال الجمهور الثلاثاء المقبل 9 مساء بشكل استثنائي

أعلن المركز الإعلامي التابع لـ«موسم الطائف» مصيف العرب، أن سوق عكاظ سيفتح أبوابه للزوار يوم الثلاثاء المقبل، بشكل استثنائي الساعة ٩ مساء وسوف يكون موعد إغلاق السوق الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وستكون أول رحلة باص ترددي مجانية من محطة جوري مول الساعة الثامنة والربع مساء.

وأوضحت إدارة موسم الطائف أن هذا التغيير الاستثنائي فقط ليوم الثلاثاء وهو لا يسري على بقية الفعاليات في قرية ورد في الردف وقرية الهجن في حديقة الملك فيصل والسينما في حديقة الملك عبدالله.

وسوف يتم استقبال الجمهور اعتبارًا من يوم الأربعاء ٢١ أغسطس في نفس المواعيد المعتادة من الخامسة عصرًا وإغلاق السوق الثانية عشرة ليلا.