البحرين تؤكد موقفها الداعم لجهود المملكة في مواجهة الإرهاب الحوثي

استنكرت مملكة البحرين، اليوم السبت، الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة بالمملكة العربية السعودية، من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكدت الخارجية البحرينية أن «الهجوم عمل إرهابي جبان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويشكل خطرًا جسيما على إمدادات الطاقة للعالم أجمع»، مشددة على «موقف البحرين الراسخ، والداعم دائمًا لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، وتضامنها ووقوفها التام معها في جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها».

ودعت البحرين، إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.

وقد قالت وزارة الطاقة السعودية، السبت، إن إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة تعرضت لهجوم إرهابي، موضحة أن «الهجوم تم عن طريق طائرات مسيرة من دون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، أن «الاعتداء على حقل الشيبة البترولي خلف أضرارًا محدودة، وإنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من العمل الإرهابي».