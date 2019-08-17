وزير الحج والعمرة يُكرِم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة ضيوف  الرحمن

كرّم وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم السبت، المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، بدرع تذكاري يحمل شكر الوزارة وتقديرها للمجلس؛ لمساهمته في إنجاح أعمال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وقد تسلَم درع الوزارة، رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي، عبدالرحمن بن فالح الحقباني، وذلك ضمن فعاليات الحفل السنوي لتكريم رؤساء وأعضاء مكاتب شؤون الحجاج، وضيوف الدورة الرابعة والأربعين لندوة الحج الكبرى لهذا العام، ذلك الحفل الذي أقامته الوزارة بالقاعة الرئيسة بفندق «هيلتون» بمحافظة جدة.

و حضر حفل التكريم نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكلاء الوزارة، ومديرا عموم فرعيها بمكة المكرمة ومحافظة جدة، ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات «أرباب الطوائف ونوابهم»، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والأهلية العاملة في منظومة الحج وذات العلاقة بأعمالها، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام وعدد من القناصل والدبلوماسيين، وبعض الشخصيات الإسلامية، والمختصين والعاملين في شؤون رعاية حجاج بيت الله الحرام.

وعقب انتهاء الحفل، ثمّن رئيس «المجلس التنسيقي» عبدالرحمن الحقباني، التكريم، معربًا عن سروره وأعضاء المجلس بهذا التكريم، الذي وصفه بأنه «يشكل حافزًا كبيرًا وإضافة مهمة لما يجده المجلس من اهتمام ورعاية من وزير الحج والعمرة، الذي تكرّم بتدشين مبادرات المجلس، ورعاية حفل توقيع بعض شراكاته الاستراتيجية في مطلع هذا الشهر.

ورفع الحقباني، أسمى عبارات الشكر والتقدير للوزير محمد صالح بنتن، لاهتمامه بمنشآت حجاج الداخل، ممثلة في المجلس التنسيقي، ولما تجده هذه المنشآت، من دعم ومساندة؛ لقيامها بأدوار مهمة لخدمة قطاع عريض من الحجاج، ويبذل العاملون فيها (المنشآت) أقصى الجهود لمواكبة تحولات الوزارة، وتوجهاتها الاستراتيجية، والانتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضيافة، والتي تنطلق من أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، ومن مضامين برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والذي يعتبر من أهم برامج «الرؤية» التنفيذية.