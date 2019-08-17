الجبير: السعودية بذلت كل الجهود للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على الاتفاق الانتقالي الذي وقعته الأطراف السودانية رسميًا ، قائلًا: «واثقون أن الاتفاق سيرسم مستقبلا مشرقا للشعب السوداني».

وقال الجبير، خلال المؤتمر الصحفي المشترك في أعقاب التوقيع على الاتفاق الانتقالي، إن السعودية بذلت كل الجهود للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني والتوصل للاتفاق، وفق «العربية».

وأشار الجبير، إلى أن المملكة تؤمن بضرورة الحفاظ على استقرار السودان وحمايته من أي تدخلات خارجية، مؤكدًا أن التدخلات الخارجية كانت ستؤدي لفوضى عارمة في أوساط الشعب السوداني.

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ومن جانبه، أعرب المبعوث الإفريقي محمد الحسن ولد لبات عن تقديره لدور السعودية في تسهيل التوصل للاتفاق في السودان، متمنيًا أن تواصل السعودية مساعي حشد الدعم للسودان.

ووقعت الأطراف السودانية في الخرطوم رسميًا على الاتفاق الانتقالي، السبت، بحضور وفود دولية.

ووقع الاتفاق أحمد ربيع، ممثلًا لقوى الحرية والتغيير (المعارضة)، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي. وشهد على التوقيع رئيسًا وزراء مصر ورئيس المفوضية الإفريقية.