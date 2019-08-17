وزير النقل يقف على مغادرة أول رحلة للحجاج عبر مبادرة «إياب»

وقف وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم السبت، على مغادرة أول رحلة للحجاج عبر مبادرة «إياب» التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني، ويستفيد من خدماتها (30) ألف حاج خلال موسم هذا العام 1440هـ.

وخلال جولته التفقدية للمعرض المخصص لاستقبال ضيوف الرحمن، المستفيدين من مبادرة «إياب»، اطلع الوزير على الخدمات التي تقدمها المبادرة لضيوف الرحمن، كما استمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين على المبادرة، التي تعّد رافدًا من روافد التطور والتحسين المستمر لخدمة ضيوف الرحمن. وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري.

وتعتبر المبادرة، نقله نوعية وحضارية تهدف من خلالها هيئة الطيران المدني إلى تحسين وإثراء تجربة ضيوف الرحمن في مطارات المملكة، وتسهيل إجراءات سفرهم وتحسين تجربتهم عبر تقليل مدة الانتظار في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ ليعود حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم في يسر وسهولة.

وقد بدأت الهيئة العامة للطيران المدني، في تطبيق مبادرة «إياب» تجريبيًا خلال هذا العام؛ حيث تستهدف المبادرة خلال موسم حج 1440هـ، الحجاج المغادرين إلى دول (إندونيسيا، والهند، وماليزيا)، وسيستفيد منها أكثر من (30) ألف حاج عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، كما تعتبر مبادرة «إياب» منصة إلكترونية تُقدم من خلالها الهيئة خدمات إلكترونية مميزة لضيوف الرحمن.