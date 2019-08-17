شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:50 مساءً, 17 أغسطس 2019 م المناطق_الرياض مقطع قصير ووافي لكل من يرغب معرفة الأجواء الحالية والمقبلة مع دخول نجم سهيل والتوقعات حول الأجواء مع دخول موسم الوسم.

المقطع المصور الذي سجل للفلكي ” ملفي ابن شرعان العريمه الحربي” والشهير بـ”أبو شرعان” تحدث فيه عن طلوع نجم سهيل وعلاماته بشرح ممتع ومفهوم للجميع بشر فيه بموسم ماطر ومبكر بإذن الله تعالى.

واشتهر أبو شرعان بحسابه للنجوم ودخول الفصول وهو صاحب المقولة الشهيرة ” لاجا المرزم فوق سهيل، دلو برشا باول ليلة من ربيع واتلى ليلة من شتا” وهي الجملة التي تناقلتها وسائل التواصل العام الماضي والتي أكد فيها انتهاء فضل الشتاء ودخول فصل الربيع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.