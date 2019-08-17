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منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الأولى من الحجاج المغادرين
متابعات الخليج 365 - عرعر
استقبل منفذ جديدة عرعر الدفعة الأولى من الحجاج المغادرين من الجنسية العراقية، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.
وكان في استقبال الحجاج لتوديعهم مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية والمشرف على أعمال الحج العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي ومدير جوازات منفذ جديدة عرعر النقيب عبدالعزيز بن سعد الحارثي، حيث تم توزيع الحلوى عليهم ترحيبًا بهم، وإنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة.
من جهتهم، أعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما وجدوه من حفاوة وترحيب وعلى ما توفره الحكومة من خدمات لضيوف الرحمن، داعين الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه وسوء.
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