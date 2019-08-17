طريقة التسجيل في نظام نور الإلكتروني للعام الدراسي 1441هـ “رياض الأطفال الحكومي” عبر...

يعد نظام نور من أهم البرامج التعليمية الهامة التي دشنتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية كنظام إلكتروني هام يخدم العملية التعليمية بجميع عناصرها طلبة ومعلمين وأولياء أمور، فوزارة التعليم بالمملكة تسعي إلي محاولة الارتقاء بالعملية التعليمية حتي ينعكس أثرها علي الجوانب الافتصادية والاجتماعية بالمملكة.

ويأتي نظام نور كبرنامج إلكتروني يقدم الكثير من العمليات المرتبطة بالتعليم في المملكة، مثل معرفة نتيجة حركة النقل الداخلي والخارجي، بجانب نتائج الطلاب بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، بجانب تسهيل الأمور علي الآباء بمتابعة مستوي أبنائهم وتطورهم الدراسي، ويتم ذلك بالتسجيل في الموقع بكل سهولة ويسر باستخدام رقم السجل المدني أو الهوية الوطنية فيتاح التسجيل إلكترونيا خاصة لطلاب الصف الأول الابتدائي وطبقا للجدول الزمني المقرر بالوزارة.

مزايا نظام نور الإلكتروني

يوفر نظام نور خدمة النقل المدرسي للطلاب بين المدارس المختلفة.

من خلال نظام نور يتم متابعة عمليات نقل الطلاب من مدرسة لأخرى من المنزل.

متابعة درجات الأبناء ومستوي تحصيلهم الدراسية والحصول علي بيانات بها.

معرفة المناهج المقررة من خلال التواصل مع المعلمين.

خطوات التسجيل في نظام نور

زيارة موقع نظام نور الإلكتروني باستخدام تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري.

تسجيل الطفل في نظام نور الذي أتم سن 6 سنوات أو الطالب المستثني للألحاق بالعام الدراسي.

يتم التسجيل بإدخال كل البيانات المطلوبة وتوفير الوثائق اللازمة لاستكمال عملية تقديم ملف الطالب.

شروط التسجيل في نظام نور

وضع نظام نور مجموعة من الشروط الأساسية للتسجيل فيه منها:

يتم دمج كل من الصفين الأول والثاني والابتدائي البنين مع الفتيات من مرحلة رياض الأطفال حسب الجدول الزمني المقرر حتي عام 2030 .

يتم التسجيل علي الموقع مباشرة مع مراعاة الطلاب المولودين بالخارج.

عند تسجيل الأطفال لابد من التأكد من وجودهم سابقا بروضة أطفال معتمدة لعام دراسي كامل.

تقديم شهادة معتمدة بمهارات الطفل النمائية.

تقديم استمارة توجيه من أحد المعلمين أو المعلمات بالروضة التي كان الطفل قد التحق بها سابقا.

أن تكون الروضة التي التحق بها الطفل معتمدة من وزارة التعليم السعودي آي حكومية أو أهلية.

في حالة كانت من خارج المملكة أو روضة أجنبية يتم تقديم ما يثبت مهارات الطفل النمائية والأساسية.

يتم تقديم توصية بالالتحاق المبكر للطفل علي أن تكون موقعة ومصدقة من الملحق الثقافي السعودي أو السفارة السعودية.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بنظام نور