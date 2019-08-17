شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة 45 مكيف أسبيلت من مدرسة في المهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة) @

تعرضت إحدى مدارس البنين الثانوية بمحافظة المهد مساء اليوم (السبت)، لسرقة 45 مكيف أسبيلت جديدة تقدر قيمتها بأكثر من 240 ألف ريال.

ووفقاً للمصادر، فإن أحد المواطنين عثر على المكيفات ملقاه على قارعة إحدى الطرق خارج المحافظة، ما دفعة لإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقع.

"الخليج 365" تواصلت مع مدير التعليم بمحافظة المهد محمد القحطاني لتأكيد الحادثة، الذي أكد أنه سيتم تزويد الصحيفة بالرد غداً بعد التواصل مع مدير الإعلام التربوي بالإدارة، في حين أكد مدير الإعلام بتعليم المهد عايض الوسمي السرقة.