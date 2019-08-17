شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يُتابع مغادرة أول رحلة للحجاج عبر «إياب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

وقف وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم (السبت)، على مغادرة أول رحلة للحجاج عبر مبادرة «إياب» التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني، ويستفيد من خدماتها 30 ألف حاجاً خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري.

واطلع الوزير خلال جولته التفقدية على الخدمات التي تقدمها المبادرة لضيوف الرحمن، كما استمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين على المبادرة التي تُعد رافداً من روافد التطور والتحسين المستمر لخدمة ضيوف الرحمن، وتعتبر نقله نوعية وحضارية تهدف من خلالها هيئة الطيران المدني إلى تحسين وإثراء تجربة ضيوف الرحمن في مطارات المملكة، وتسهيل إجراءات سفرهم وتحسين تجربتهم عبر تقليل مدة الانتظار في مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ليعود حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم في يسر وسهولة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني بدأت تطبيق مبادرة «إياب» تجريبياً خلال هذا العام، حيث تستهدف المبادرة خلال موسم حج 1440هـ الحجاج المغادرين إلى دول إندونيسيا، والهند، وماليزيا، وسيستفيد منها أكثر من 30 ألف حاجاً عبر مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، كما تعتبر مبادرة «إياب» منصة إلكترونية تُقدم من خلالها الهيئة خدمات إلكترونية مميزة لضيوف الرحمن، في حين شرعت شركات الطيران في مرحلة عودة الحجاج لبلدانهم بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج.