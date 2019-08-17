شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ترصد زيارة أكبر حاجة لـ«موسم الطائف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

زارت الحاجة التايلندية «نوه نايلي» البالغة من العمر 102 عاماً، «موسم الطائف» اليوم (السبت)، ضمن حملة سياحية، وهي أكبر حاجة في موسم حج هذا العام 1440هـ.

عدسة "الخليج 365" وثَّقت وصول الزائرة إلى الطائف، حيث ذكر منظم الحملة السياحية أحمد باقادر، أن المُعمّرة وحملتها المرافقة قضوا شعائر الحج هذا العام بكل يسر وسهولة، بفضل الخدمات التي تقدمها الحكومة الرشيدة للتسهيل على ضيوف الرحمن.

وحرصت المُعمّرة ومن معها على زيارة «موسم الطائف» الذي جذب الأنظار ونال إعجاب واهتمام الكثير من شركات الحج والعمرة، ليكون ضمن برامجهم.

وأوضح منظم الحملة السياحية، أن الزيارة ستشمل منتزه قرية ورد بالردّف، وسوق الخليج 365، كما ستكون المواقع التاريخية ضمن محطات جولاتهم.