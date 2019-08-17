شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو عجرم» تُودِّع ضيوف الرحمن بالكتب والهدايا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

ودَّعت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف اليوم (السبت)، أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين من المدينة المنورة، والبالغ عددهم 1257 حاجاً، مستقلين 57 حافلة باتجاه منفذ جديدة عرعر، ومن ثم إلى بلادهم بعد أن أدوا مناسكهم في أجواء روحانية وفق منظومة من الخدمات الحكومية والجهود الأمنية.

وقُدِّم للحجاج الخدمات اللازمة من الضيافة والرعاية الصحية وتوزيع الكتيبات الإرشادية والهدايا، إضافة لتوجيههم إلى أماكن المبيت بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية.

وقدَّم الحجاج شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، مؤكدين أن خدمة ضيوف بيت الله الحرام شرف عظيم استحقته المملكة عن جدارة، لما توفره من خدمات ودعم ورعاية منذ لحظة وصول الحجاج وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.