محمد بن مسعود - الدمام - لتبرعه بكلية لشقيقته تشرف حسين هادي محمد آل هتيلة مدير مركز الاتصال (٩٣٧) بصحة منطقتي عسير ونجران بالحصول على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة وذلك لتبرعه بكلية لشقيقته. فيما أكد "آل هتيلة" أن نيله لهذا الوسام الغالي هو شرف عظيم وفخر كبير له، وهو امتدادٌ لاهتمام القيادة الرشيدة أعزها الله بأبنائهم المواطنين وحرصهم عليهم. 17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 10:02 PM لتبرعه بكلية لشقيقته Advertisements وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ "آل هتيلة" وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ "آل هتيلة" تشرف حسين هادي محمد آل هتيلة مدير مركز الاتصال (٩٣٧) بصحة منطقتي عسير ونجران بالحصول على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة وذلك لتبرعه بكلية لشقيقته. فيما أكد "آل هتيلة" أن نيله لهذا الوسام الغالي هو شرف عظيم وفخر كبير له، وهو امتدادٌ لاهتمام القيادة الرشيدة أعزها الله بأبنائهم المواطنين وحرصهم عليهم. الكلمات المفتاحية ، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ "آل هتيلة" ،

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