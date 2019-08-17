، كثافة تشغيلية عالية بمطار الملك عبدالعزيز مع بدء مغادرة الحجاج ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أن صالات المطار تشهد حاليًا كثافة تشغيلية عالية رغم محدودية الطاقة الاستيعابية؛ إذ شهدت وصول ومغادرة أكثر من ١٢٥ ألف مسافر خلال الساعات القليلة الماضية، وسط استنفار من الجهات التشغيلية كافة.
وثمّن عصام بن فؤاد نور، مدير مطار الملك عبدالعزيز بجدة، للجهات كافة هذه الجهود الكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن.
وكانت "الخطوط السعودية" قد بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي تنفيذ خطتها التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام في مرحلة المغادرة، بعد أن أتموا مناسك الحج بيُسر وطمأنينة، وكانت الرحلة رقم (SV5822) المتجهة إلى الدمام أولى رحلات عودة الحجاج انطلاقًا من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وشهد اليوم الأول - إضافة إلى الرحلات المجدولة - تشغيل (24) رحلة إضافية خاصة بالحج إلى عدد من الوجهات الداخلية.
وقد جنَّدت "السعودية" طاقاتها البشرية وإمكاناتها التقنية والآلية كافة؛ وذلك لضمان انسيابية العمليات التشغيلية خلال مرحلة تفويج ضيوف الرحمن ومغادرتهم إلى بلدانهم، بعد أن أتموا حجهم براحة ويُسر واطمئنان. وهي المرحلة التي تشهد كثافة في رحلات الحج المغادرة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 09:48 PM
125 ألف مسافر خلال الساعات الماضية
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أن صالات المطار تشهد حاليًا كثافة تشغيلية عالية رغم محدودية الطاقة الاستيعابية؛ إذ شهدت وصول ومغادرة أكثر من ١٢٥ ألف مسافر خلال الساعات القليلة الماضية، وسط استنفار من الجهات التشغيلية كافة.
وثمّن عصام بن فؤاد نور، مدير مطار الملك عبدالعزيز بجدة، للجهات كافة هذه الجهود الكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن.
وكانت "الخطوط السعودية" قد بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي تنفيذ خطتها التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام في مرحلة المغادرة، بعد أن أتموا مناسك الحج بيُسر وطمأنينة، وكانت الرحلة رقم (SV5822) المتجهة إلى الدمام أولى رحلات عودة الحجاج انطلاقًا من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وشهد اليوم الأول - إضافة إلى الرحلات المجدولة - تشغيل (24) رحلة إضافية خاصة بالحج إلى عدد من الوجهات الداخلية.
وقد جنَّدت "السعودية" طاقاتها البشرية وإمكاناتها التقنية والآلية كافة؛ وذلك لضمان انسيابية العمليات التشغيلية خلال مرحلة تفويج ضيوف الرحمن ومغادرتهم إلى بلدانهم، بعد أن أتموا حجهم براحة ويُسر واطمئنان. وهي المرحلة التي تشهد كثافة في رحلات الحج المغادرة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
، كثافة تشغيلية عالية بمطار الملك عبدالعزيز مع بدء مغادرة الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر كثافة تشغيلية عالية بمطار الملك عبدالعزيز مع بدء مغادرة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.