محمد بن مسعود - الدمام - احتفل مساء الأمس، سالم بن عقاب الحارثي بزواج شقيقه "صقر" بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة والسعادة ورجال الأعمال والإعلام والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات ودعواتهم الخالصة بالتوفيق للعروسين. 17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 09:02 PM Advertisements "الحارثي" يحتفي بزواج شقيقه "صقر" "الحارثي" يحتفي بزواج شقيقه "صقر" احتفل مساء الأمس، سالم بن عقاب الحارثي بزواج شقيقه "صقر" بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة والسعادة ورجال الأعمال والإعلام والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات ودعواتهم الخالصة بالتوفيق للعروسين. الكلمات المفتاحية ، "الحارثي" يحتفي بزواج شقيقه "صقر" ،

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