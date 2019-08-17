محمد بن مسعود - الدمام - احتفل العقيد يوسف بن عبدالله القرشي بزواج نجله الملازم أول مهندس "سلمان" على ابنة الشيخ محمد أحمد القرشي بإحدى قاعات الأفراح بجدة وسط لفيف من أهالي العروسين والأصدقاء. 17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 09:01 PM Advertisements "القرشي" يحتفل بزواج نجله بجدة "القرشي" يحتفل بزواج نجله بجدة احتفل العقيد يوسف بن عبدالله القرشي بزواج نجله الملازم أول مهندس "سلمان" على ابنة الشيخ محمد أحمد القرشي بإحدى قاعات الأفراح بجدة وسط لفيف من أهالي العروسين والأصدقاء. الكلمات المفتاحية ، "القرشي" يحتفل بزواج نجله بجدة ،

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