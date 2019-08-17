حج / سمو ولي العهد يوجه برقية شكر لسمو وزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام



جدة 16 ذو الحجة 1440هـ الموافق 17 أغسطس 2019م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اطلعنا على برقية سموكم رقم 262130 وتاريخ 13 / 12 / 1440هـ المتضمنة التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وإشارتكم إلى ما تحقق بفضل الله من نجاح لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وإننا إذ نشكر سموكم وأصحاب السمو أمراء المناطق، لنشيد بما تحقق من نجاح بفضل الله عز وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، وتفانيهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه -.

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويرزقنا التوفيق لخدمة ضيوف بيته الحرام، وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

// انتهى //

19:22ت م

0077



جدة 16 ذو الحجة 1440هـ الموافق 17 أغسطس 2019م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا؛ بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ، فيما يلي نصها :-صاحب السمو الملكي وزير الداخليةرئيس لجنة الحج العليا حفظه اللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته :اطلعنا على برقية سموكم رقم 262130 وتاريخ 13 / 12 / 1440هـ المتضمنة التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وإشارتكم إلى ما تحقق بفضل الله من نجاح لموسم حج هذا العام 1440هـ.وإننا إذ نشكر سموكم وأصحاب السمو أمراء المناطق، لنشيد بما تحقق من نجاح بفضل الله عز وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، وتفانيهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه -.ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويرزقنا التوفيق لخدمة ضيوف بيته الحرام، وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب.محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// انتهى //19:22ت م0077

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