حج / حاج سريلانكي: أدعو الله أن يرزق القائمين على برنامج الملك أجر الحاج نظير ما قدموه لنا



المدينة المنورة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس

رفع الحاج من جمهورية سريلانكا أحمد مزاهر عبدالقادر، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ووجه الحاج عبدالقادر الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، على الجهود المبذولة والمنظمة لخدمة وراحة الحجاج المستفيدين من البرنامج القادمين من كافة أنحاء العالم.

وأضاف قائلاً: "إن فرحة الحجاج في هذا البرنامج تعد كبيرة لأنهم لم يسبق لهم الحج من قبل، مشيراً إلى مشاعرهم جميعاً، حيث كانوا في غاية السعادة إذ منّ الله الكريم القدير بإتمام فريضة الحج ضمن هذا البرنامج المبارك.

وأشاد مزاهر بالأشراف وتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين، - الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية ، قائلاً: " أدعو الله جل وعلا أن يكتب للقائمين على خدمة حجاج بيت الله العظيم نفس أجر الحاج ، فعملهم على خدمة الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم، لا يقدر بثمن، ولا تكفيه كلمات الثناء، سائلا المولى عز وجل أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين ويعلي شأن المملكة العربية

// انتهى //

18:30ت م

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المدينة المنورة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسرفع الحاج من جمهورية سريلانكا أحمد مزاهر عبدالقادر، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.ووجه الحاج عبدالقادر الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، على الجهود المبذولة والمنظمة لخدمة وراحة الحجاج المستفيدين من البرنامج القادمين من كافة أنحاء العالم.وأضاف قائلاً: "إن فرحة الحجاج في هذا البرنامج تعد كبيرة لأنهم لم يسبق لهم الحج من قبل، مشيراً إلى مشاعرهم جميعاً، حيث كانوا في غاية السعادة إذ منّ الله الكريم القدير بإتمام فريضة الحج ضمن هذا البرنامج المبارك.وأشاد مزاهر بالأشراف وتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين، - الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية ، قائلاً: " أدعو الله جل وعلا أن يكتب للقائمين على خدمة حجاج بيت الله العظيم نفس أجر الحاج ، فعملهم على خدمة الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم، لا يقدر بثمن، ولا تكفيه كلمات الثناء، سائلا المولى عز وجل أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين ويعلي شأن المملكة العربية السعودية في العالم أجمع، وأن يديم عليها رخاءها ونهضتها وأمنها، الذي انعكس على مختلف الشعوب المسلمة على هذه المعمورة .// انتهى //18:30ت م0065

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