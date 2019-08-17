السعودية | سبقه تلميح قطري باستهداف حقل الشيبة النفطي..هل انطلقت الطائرات المسيرة من قطر؟

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:20 مساءً, 17 أغسطس 2019 م
المناطق-الرياض
قبل أيام كتب مغرد قطري تغريدة على موقع تويتر ألمح فيها إلى قرب استهداف حقل الشيبة النفطي السعودي الواقع في الربع الخالي.
وهذا التلميح أصبح تهديداً حقيقياً اليوم بعد إعلان معالي وزير الطاقة الاستاذ خالد الفالح تعرض الحقل الكبير لاستهداف من قبل طائرات مسيرة بدون طيار كانت تحمل عبوات ناسفة، وهو الهجوم الذي لم ينتج عنه أي تلفيات ولم يؤثر على سير العمل في الحقل.
وكان مغرد قطري من الذباب الالكتروني القطري وربما يكون من الاستخبارات القطرية كتب قبل 7 أيام تغريدة قال فيها: ” اليوم #عدن و غداً #حقلالشيبه في الربع الخالي ، و #رقاصهالجنادريه مفهيه من عرضه لا عرضه”.
وهذا التهديد الذي تم اليوم بقصف حقل الشيبة يؤكد استمرار النظام القطري في دعم الإرهاب ويطرح تساؤلاً هل انطلقت الطائرات المسيرة من قطر؟ .
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