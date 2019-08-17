التأهيل الشامل للذكور والإناث بالدرعية يقيم حفلًا ترفيهيًّا

2019-08-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقام مركز التأهيل الشامل للذكور والإناث بالدرعية، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، برنامجًا ترفيهيًّا للمقيمين بالتعاون مع فريق جسر التطوعي في القاعة الرئيسية بمجمع الوزارة بالدرعية، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي.

ويهدف البرنامج إلى الترفيه عن الأبناء المقيمين لبث روح البهجة والسرور في نفوسهم.

وافتتحت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقاها مدير العلاقات العامة بفريق جسر التطوعي سليمان الفضل، وتقديم عروض ترفيهية على المسرح من أناشيد وألعاب خفة ومسابقات وتوزيع هدايا بمشاركة فريق فني ستار الترفيهي، كما تضمنت ركن استشارات طبية للآباء والأمهات عن مشاكل الأسنان، كما تم تقديم كورس رياضي مع دراجي رياض باي كرز بالحديقة الخارجية.

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وفي الختام، تجول مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في الأركان المقامة في القاعة، كما كرم الأعضاء المشاركين في هذه الفعالية.

وأكد السيالي أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يضع مراكز التأهيل الشامل ضمن أبرز أولوياته؛ لما للمقيمين فيها من أهمية كبرى حرصًا على تأهيلهم نفسيًّا واجتماعيًّا ودمجهم في المجتمع؛ كونهم جزءًا لا يتجزأ منه.