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كثافة تشغيلية عالية واستنفار في مطار الملك عبدالعزيز
متابعات الخليج 365 - جدة
أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أن الصالات تشهد حاليًّا كثافة تشغيلية عالية رغم محدودية الطاقة الاستيعابية.
وقال مطار الملك عبدالعزيز: إن الصالات شهدت وصول ومغادرة أكثر من 125 ألف مسافر خلال الساعات القليلة الماضية، وسط استنفار من كافة الجهات التشغيلية، فيما ثمن مدير عام المطار لكافة الجهات هذه الجهود الكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن.
في سياق متصل، بدأت الهيئة العامة للطيران المدني، في تطبيق مبادرة “إياب” تجريبيًّا خلال هذا العام، حيث تستهدف المبادرة خلال موسم حج 1440هـ، الحجاج المغادرين إلى دول (إندونيسيا، والهند، وماليزيا)، وسيستفيد منها أكثر من 30 ألف حاج عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، كما تعتبر مبادرة “إياب” منصة إلكترونية تُقدم من خلالها الهيئة خدمات إلكترونية مميزة لضيوف الرحمن.
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