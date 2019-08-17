فيديو.. حرق سيارة مواطن لأسباب مجهولة

متابعات الخليج 365 - الرياض

وبين الفيديو المتداول على نطاق واسع، شخصًا يتربص بسيارة بيضاء متوقفة على جانب الطريق، ثم اقترب منها وأشعل فيها النيران بسرعة بدون أي تفاصيل أخرى عن أسباب الواقعة أو مكانها.

وطالب متداولو الفيديو، عبر وسم “حرق سيارة مواطن”، بسرعة القبض على الفاعل ومعاقبته أشد عقاب جراء جريمته، فيما لم يتسنَّ لـ”متابعات الخليج 365” التوصل إلى المزيد بشأن الحادث.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.