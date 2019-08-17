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ينبع تسجل أعلى حرارة اليوم بـ46 درجة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن ينبع سجلت، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة بين المناطق بـ46 درجة مئوية.
وبحسب الأرصاد، سجلت مكة المكرمة 45 درجة مئوية، فيما سجلت الأحساء 44 درجة، وبعدها وادي الدواسر والخرج بـ43 درجة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض، تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.
ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
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